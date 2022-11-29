為因應超高齡社會的到來，行政院已於2021年修正核定『高齡社會白皮書』，重新檢視並超前佈署各種高齡服務資源。有鑑於此，基隆，希望打造一個平台，一個集結共同關心與多元聲音的高齡議題生態圈。

早在2018年，在社會處長吳挺鋒擘劃下，開辦了全台唯一首創由縣市政府主導的「基隆城市高齡論壇」。這個論壇，匯聚跨領域洞見，深耕高齡議題，追求台灣共好。這是基隆城市高齡論壇的創辦初衷，也是它的價值主張。

論壇主題從開辦元年探討在地「人老、屋老、城市老」的三老現象，第二年「站在使用者角度」探討社區服務輸送模式如何優化，第三年「熟齡安全」，透由信託、科技照顧及家庭照顧者議題，多面向探討熟齡生活安全議題。及第四年因應COIVD-19倡議「熟齡自主」，強調長者自我決定權，並特別論及較少人注意的文化平權議題，提醒長者們可以自主選擇自己想要的生活，營造高齡有善城市。

2022年邁入第五個年頭，年度主題為「熟齡連結」。時間走得無聲無息，總是等到某一天，我們才猛然發現自己「老了」，接著認清這個過程的不可逆，才逐漸臣服於「老了」這個事實。問題在於，生理的老化並不會自動帶來令人滿意的高齡生活，如同人生舞台上的演員，必須接觸新劇本，揣摩新角色，才能為自己贏得掌聲。

第四屆基隆城市高齡論壇，社會處工作人員合影。(圖/基隆市政府 提供)

我們談的，是現在的老人，未來會老的人，是你是我，以及台灣社會的變遷趨勢；換句話說，每個人都必須學習「如何當一名老人」。不同於一般的傳統迷思，學習當一名老人更需要(享受)冒險。因為很多習以為常的認知必須調整，過去依賴的社會資源正在喪失，所以你必須試著建立各式各樣的新連結，才能掌握高齡幸福。

說到底，這是一個生命(態度)議題：「甚麼樣的高齡生活值得我們追求？」

2022年，是基隆城市高齡論壇的第五年里程碑，也是台灣準備跨進超高齡社會的分水嶺。作為全台連續五年深耕高齡議題的唯一縣市，期望藉由舉辦論壇的倡議，使更多人重視高齡議題，從容面對「超高齡社會」的到來。(廣告)