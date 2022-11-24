民進黨基隆市長候選人蔡適應24日上午召開記者會，公布他的「經濟就業發展三支箭」政策，強調將有效促進經濟發展並增進就業機會。基隆市長林右昌也表示，因為蔡適應是基隆近年改變的推手，最讓市民放心。

蔡適應表示，過去8年基隆在市長林右昌的主導下，完成了對未來經濟與就業的擘畫，他提出的「經濟就業發展三支箭」，包括了北五堵國際研發新鎮、西4、5、6會展旅運大樓，以及軍港西遷後的威海營區開發。他強調，這三支箭，將可以有效促進基隆經濟發展，並促進就業。

另一方面，蔡適應強調，這三支箭不僅是在林右昌任內完成了相關的規畫，也同時是他以立委的身分協助爭取中央政策，因此他就是這三個規畫案的催生者之一。接下來還需要進行都市計畫變更，並進行招商及開發。可以無縫接軌，帶動基隆就業及經濟發展。

蔡適應強調，下個階段基隆的經濟問題，在於相關建築法規的協調配合、都市計畫的變更等。蔡適應說，他擁有都市計畫的專業，他接棒市政能夠無縫接軌，更能加速推動相關計畫推動。

基隆市長林右昌表示，他和蔡適應所提的北五堵國際研發新鎮，就是新的內湖科技園區。啟動都市計畫的程序，讓基隆捷運和交通配套，隨著土地、交通配套到位，招商就能一步到位，引入汐止、南港、內湖的企業，甚至是營運總部。

林右昌指出，他和蔡適應已經把基隆的就業環境變好，並說「你可以不關心政治，但你不能不關心經濟及就業的發展」。