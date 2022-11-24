基隆市長林右昌（圖左）、立法委員蔡適應（圖右）陪同總統蔡英文（圖中）視察即將完工的基隆塔。（張志康攝）

基隆市長林右昌、立法委員蔡適應24日陪同總統蔡英文視察即將完工啟用的基隆塔。蔡英文表示，期許未來這項建設成為台灣重要地標，國際旅客來玩不只記得台北有座101大樓，心中也會烙印這座基隆塔。

林右昌表示，基隆塔的設計構想源自2016年的「東岸快樂實驗室再生行動」計畫，由民眾想像發展出來，這和以往其他縣市經驗不同。是完全無中生有的創意、高難度挑戰，下了很大決心施作，謝謝建築師與營造廠用心完成工程。

蔡適應指出，基隆塔地標的豎梯造型，以海港城市特有的橋式起重機為設計出發點，和基隆地景特色整合在一起，連接到舉辦中元祭的主普壇，整合歷史與現代，這是基隆未來最有魅力的地標。

蔡英文說，她在觀景台感受景色壯觀，基隆塔外觀壯闊，以橋式起重機外型設計，很有基隆港都特色，未來這項建設將成為台灣重要地標，國際旅客來玩不只記得台北有座101大樓，心中也會烙印這座基隆塔。

基隆塔自2019年開工興建，總工程經費達3.7億元，但在蔡適應的積極爭取下，由中央補助7成經費，基隆市僅自行負擔不到1億元左右。主塔高達67.57公尺，全跨達87.7公尺，以塔橋式結構，兼具意象美感及抗風制振功能。

基隆市都市發展處長徐燕興表示，基隆塔工程已進入最後階段，特殊豎梯造型設計，將是全台首創依山傍海的特殊建築體，基隆港東岸全新地標。市府改善主要的上山路徑與廣場，不僅創造更多從希望之丘觀看大船入港的瞭望景點，更為市民提供嶄新都市公園。豎梯下方的三角廣場，將宛如歐洲魅力的城市廣場，提供各項戶外展演與市集使用。