基隆市長林右昌23日表示，他自即日起請假3天，全力為民進黨基隆市長候選人蔡適應輔選，並預計在25日晚間選前之夜，會有大型的造勢晚會，相信會爭取更多市民的支持。

蔡適應23日上午7時起，便與林右昌一起在基隆市安樂區進行街頭拜票，林右昌表示，他將會親自拿起麥克風，向市民爭取認同與支持。他也透露，在選前最後3天，他將陪同蔡適應進行全市的車隊大掃街，選前之夜也將會有特殊的行動。他說，這8年來，基隆從一個沒有希望的城市，變成充滿機會，他相信民眾都看到了，也一定會認同。

對於22日晚間的公辦政見發表會上，對手藍營的謝國樑所提出的相關政見，林右昌認為沒有新意，許多事情市府早就在進行。蔡適應則表示，雖然對手在選舉過程中對他有很多誣蔑，但在22日的政見發表會中，謝國樑也承認過去8年市府團隊的確讓基隆改變了面貌。蔡適應強調，他將會繼續接棒優秀的市府團隊，請大家放心將市政交給他。他當選後，也會邀請所有的候選人，一起為基隆加油。

林右昌說，他8年前當選時，也是秉持一樣的心情，他當年最後的選舉訴求，是請市民相信他，他會讓大家成為光榮驕傲的基隆人，他說他做到了。林右昌表示，基隆市政滿意度高達8成以上，市民的肯定就是他們的最大支持，他認為蔡適應可以接續這樣的市政，讓基隆持續是個光榮驕傲的城市。