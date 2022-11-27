謝國樑（圖左）表示，他將邀請前交通部長葉匡時（圖右）擔任電動機車採購小組召集人，實現這項政見。（張志康攝）

剛當選基隆市長的謝國樑27日上午進行車隊掃街謝票，受訪時強調，他在競選期間提出的電動機車政見一定會做，並將於27日邀請前交通部長葉匡時擔任電動機車採購小組召集人。他也強調電動機車並非免費提供，而是希望有心為弱勢服務、做公益的人提出申請。

26日晚間謝國樑宣布當選基隆市長後，有不少網友湧進謝國樑的臉書粉絲專頁，希望他能夠在就任後，儘快實現電動機車的政見。對此，謝國樑說，感謝民眾對這個政見的關注，他強調，這個政見一定會實現。

謝國樑進一步說明，他預計提供的電動機車，不會針對單一品牌，他將委託交通部長葉匡時，擔任電動機車採購小組召集人，組建一個集結專家、學者的小組來實現這項政見。他27日便會與葉聯繫，儘快完成前置的評估，目前國內的電動機車都在評估的範圍內，很快便能達成這個政見。

謝國樑再次強調，他曾多次說明，這個政見的本質是希望年輕人可以投入基隆市的公益活動，而不是「免費拿機車」，他希望真正有心做公益、有意為弱勢群體服務的朋友，再與他聯絡申請，他會很樂意在未來提供電動機車。

在談到26日晚間他宣布當選後，感動地下跪感謝上帝，謝國樑說，他一直到現在，心中都還是滿滿感動，27日一早仍依慣例念聖經。他說這幾年來，他的信仰對他非常重要，不僅支持他走到今日，也希望能夠藉此幫助更多基隆需要幫助的人。

謝國樑強調，他想成為「虔誠的基督徒市長」，成為基隆市民的僕人，好好的去服務每一位需要被幫助的人。