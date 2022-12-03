許效舜連續7年擔任京都府文化觀光大使，他今（3日）出席續任儀式，聊起跟京都的淵源，表示民國78年踏入演藝圈後，首次出國正是京都，至今造訪當地30次以上，也不嫌膩，「我的DNA裡面有京都的影子。」形容自己對京都情有獨鍾。
許效舜2017年因監製電影《痴情男子漢》與京都府結緣，天橋立、伊根舟屋、美山、三十三間堂都是他的口袋名單，他敘述某次去東京，仍覺得沒去京都不行，竟又搭新幹線殺過去，「我一直覺得我在那裡唸過書，或是談過非常迷萌的愛情故事。」那為何沒有娶日本妻，他笑說：「日文不夠好，在京都時幾乎都單身，沒有遇到啦！」
許效舜也期待主持的東森《請問今晚住誰家》能到京都出外景，而60歲的他自豪體力不輸年輕人，笑虧主持搭檔威廉要檢討，「他一上車就昏睡，我還很有精神，一路拍照，紀錄美景，分享給大家。」
此外，他曾有意參選基隆市長，九合一選舉上周落幕，對於謝國樑當選，他認為如果有更專業、更專注的人做最多的付出，不管誰選上都支持，他說自己專精在娛樂文化上，之後也會約謝國樑吃飯聊天給予建言，加上謝曾拍過電影，應該能了解他的想法，希望未來基隆港口的山邊能蓋間漂亮的教堂，讓黃昏的基隆港有鐘聲響起。
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