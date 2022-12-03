許效舜從京都府觀光室長山本太郎手中接下日本京都府文化觀光大使任命書。（經紀人Joey提供）

許效舜對京都情有獨鍾。（經紀人Joey提供）

許效舜造訪京都時，曾與藝伎開心合影留念。（經紀人Joey提供）

京都的天橋立也是許效舜的口袋名單。（經紀人Joey提供）

許效舜連續7年擔任京都府文化觀光大使，他今（3日）出席續任儀式，聊起跟京都的淵源，表示民國78年踏入演藝圈後，首次出國正是京都，至今造訪當地30次以上，也不嫌膩，「我的DNA裡面有京都的影子。」形容自己對京都情有獨鍾。

許效舜2017年因監製電影《痴情男子漢》與京都府結緣，天橋立、伊根舟屋、美山、三十三間堂都是他的口袋名單，他敘述某次去東京，仍覺得沒去京都不行，竟又搭新幹線殺過去，「我一直覺得我在那裡唸過書，或是談過非常迷萌的愛情故事。」那為何沒有娶日本妻，他笑說：「日文不夠好，在京都時幾乎都單身，沒有遇到啦！」

許效舜也期待主持的東森《請問今晚住誰家》能到京都出外景，而60歲的他自豪體力不輸年輕人，笑虧主持搭檔威廉要檢討，「他一上車就昏睡，我還很有精神，一路拍照，紀錄美景，分享給大家。」

此外，他曾有意參選基隆市長，九合一選舉上周落幕，對於謝國樑當選，他認為如果有更專業、更專注的人做最多的付出，不管誰選上都支持，他說自己專精在娛樂文化上，之後也會約謝國樑吃飯聊天給予建言，加上謝曾拍過電影，應該能了解他的想法，希望未來基隆港口的山邊能蓋間漂亮的教堂，讓黃昏的基隆港有鐘聲響起。