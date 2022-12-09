導演程偉豪（右起）新片《關於我和鬼變成家人的那件事》邀蔡依林創作主題曲〈親愛的對象〉，她也與林柏宏合拍由導演殷振豪執導的歌曲MV。（金盞花大影業提供）

許光漢、林柏宏主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，邀請蔡依林親自譜曲演唱主題曲〈親愛的對象〉，MV今（9日）首播，劇情竟暗藏玄機，彷彿電影前傳，解釋片中林柏宏飾演的毛毛跟阿嬤如何成為彼此的依靠，蔡依林更驚喜客串一角，扮演穿針引線的關鍵角色，讓首度跟女神合作的林柏宏直呼：「要被融化了！」而導演程偉豪也藉機遞出電影合作邀約，Jolin卻婉轉表示要等「下輩子」，導演仍不放棄，期許未來有機會讓蔡依林當自己的電影女主角。

《關於我和鬼變成家人的那件事》是導演程偉豪執導的第5部作品，首度挑戰喜劇融合驚悚、偵探元素，並結合性別議題的創新類型作品，因此在發想合適的電影主題曲時，直覺想到曾合作〈紅衣女孩〉、〈愛的羅曼死〉兩支MV的蔡依林，他表示：「Jolin平常突破自我、打破性別刻板的形象，非常符合電影想講的東西，將劇本寄過去後，馬上邀請成功，她甚至親力親為操刀擔任音樂製作人，讓我們很感動。」

〈親愛的對象〉MV則特別找來《當男人戀愛時》導演殷振豪執導，巧妙的劇情設計有如《關於我和鬼變成家人的那件事》電影前傳，解釋了林柏宏飾演的毛毛跟「毛嬤」王滿嬌之間親密的祖孫情，蔡依林在MV裡驚喜客串DJ一角，是這對祖孫打破隔閡、解開心結的關鍵人物。故事內容是關於「出櫃」，但出櫃並非傳統所想的性別認同，也可能是願意對重要的人分享藏在心底的秘密，如同MV中透過最後祖孫眼神的交會，彼此出櫃了，不再害怕對方知道自己的秘密。

導演程偉豪、MV男主角林柏宏及蔡依林，今天也透過IG直播跟粉絲暢聊創作理念及MV拍攝幕後趣事。林柏宏首度跟女神拍MV，他搞笑套用毛毛金句說：「不敢相信！」Jolin也開心表示，之前〈詩人漫步〉MV有找林柏宏演出，但她當時不在場，算是遠端情緣，這次透過電影主題曲，總算正式同台，更讚說：「我有先看到電影裡面兩位男主角的表現，今天再看到本人，很可愛！」林柏宏被女神稱讚一臉害羞，趁機告白：「今天有拍一幕是她回眸對我笑，整個都要融化了。」

程偉豪也藉第3度合作MV的機會，積極對Jolin遞出未來演電影的邀約，但她透露看自己表演實在太害羞，向導演保證：「下輩子我當演員的時候，我一定會打給你。」程偉豪則喊話：「Jolin的情感表達和渲染力都極高，甚至不輸很多我合作過的演員，很期待未來有機會在戲劇上合作。」蔡依林當場承諾：「等我哪天想明白，就會打給你。」

〈親愛的對象〉歌曲已於各大音樂平台上架，MV也在Jolin官方Youtube頻道完整上線，《關於我和鬼變成家人的那件事》將於明年2月10日情人節檔期上映。