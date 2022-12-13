「FEniX」夏浦洋(左起)、曹家齊、MAX、李承隆、 陳峻廷出席記者會。（踢帕娛樂提供）

「FEniX」夏浦洋(左起)、曹家齊、MAX、李承隆、 陳峻廷出席記者會。（踢帕娛樂提供）

由選秀節目《原子少年》中脫穎而出的「FEniX 」由夏浦洋、曹家齊、MAX、李承隆、 陳峻廷5 人組成， 今(12／13) 舉辦出道後的首場記者會，現場更首播首支單曲〈Fire Fighter〉MV，MV蘊藏彩蛋，女主角竟然是Ozone成員李哲言的妹妹，提到李哲言以前跟他們同為火星成員，卻未能一起成團出道，MAX坦言：「當下情緒複雜，畢竟有革命情感，但很為他開心，我們成員有更好的方向都會祝福。」陳峻廷直言是看記者會才知道消息，「大家不要覺得我們會尷尬，我們私下感情超好。」李承隆也說，雖然他們不在同一地方，但會往同一目標努力。

被問到公司是否有禁愛令？MAX說：「公司給我們很大的交友空間，男生、女生都可以，我們將來是要走全能型，要好好生活，很多靈感都來自於生活。」他們表示，公司希望他們有桃花緣，至於是否除了夏浦洋之外，其他成員皆單身？眾人則一臉尷尬不知如何回答。

夏浦洋日前在《全明星運動會4》右腳受傷，他今避談傷勢，表示總決賽結束後，禮拜五會去看醫生。「FEniX 」練舞時他從不缺席，他說，跳舞都戴著護膝，有做好運動保護。

記者會上，「FEniX 」除了首播全新單曲〈Fire Fighter〉MV，也宣告即將展開一連串的計畫，年底將參加花蓮跨年晚會，明年發行第一張全新專輯。