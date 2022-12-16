男團Ozone即將發行首張EP《Unicorn》。（索尼音樂提供）

男團Ozone即將發行首張EP《Unicorn》。（索尼音樂提供）

男團Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，上月發行出道首支單曲〈O.A.O.〉在各大數位串流平台獲得亮眼佳績，MV至今已累積278萬觀看次數，獲熱烈迴響。日前無預警在官方社群發布新作品前導影片，更在結尾搶先釋出一小段歌聲，正式公布年底即將發行首張EP《Unicorn》，令粉絲相當驚喜。

Ozone新作從MV導演、拍攝團隊、攝影、妝髮到造型都由韓國團隊打造，他們日前飛往韓國完成所有拍攝，坦承赴韓國工作讓他們繃緊神經，直說「出國不能丟臉」；全新舞蹈再次由韓國天團BTS御用編舞團隊Kinjaz打造，新舞蹈難度再次提升，讓Ozone練到全身肌肉痠痛，甚至讓練武術出身的文廷因大腿痠痛，無奈表示：「我真的蹲不下去。」佳辰也說：「這次的舞是『腰部毀滅者』。」舞蹈動作快到祖安直呼：「大家看到的我們就是6個『音速小子』。」

全新舞蹈曝光時，Ozone看得目不轉睛，直呼震憾，子翔深深感受到隊形編排、舞蹈技巧都比之前更進化，佳辰喜歡到直說：「完蛋了，太帥了！」哲言則表示：「這次的舞蹈很高級，自己的能力也要不斷提升。」煥鈞在練舞期間擔任「雕舞小老師」，耐心幫助團員調整動作的細節，不過這次舞蹈強度竟讓文廷都招架不住，痠痛到蹲不下去，佳辰更說：「好幾個動作要小心腰，有幾次都差點閃到腰。」這段時間團員們收穫滿滿，除了舞蹈上的進步，子翔透露也多少有些爭執，「雖然真的很累，但因為這些磨合，我們也更認識彼此，變得更團結，越磨越久，才能走得長久」。