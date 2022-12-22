民眾黨黨職改選日前落幕，中評會主委林恕暉22日晚間寫下近3000字長文，字裡行間透露對民眾黨種種爭議的無奈與委屈，並預告自己將卸下立委賴香伶辦公室主任一職，退出立院黨團、賴辦運作，讓黨內人士震撼不已；長文中也還原年初黨主席柯文哲「誰家的狗，自己管好」事件始末，感嘆此事讓他與賴、柯種下心結，至今難解。

林恕暉和賴香伶合作超過8年，從台北市勞動局開始到進入立院征戰，但他今晚在臉書寫下千字文，痛斥在黨內有心人士操作下，20年的媒體工作資歷，使他被懷疑外洩黨內會議的始作俑者，成為代罪羔羊。

林恕暉痛批，黨機器介入立院黨團運作過深，市府、立院、黨三者經常無法協同作戰。黨內部分人為了爭權、不惜扯後腿，不斷透過媒體放消息惡鬥，製造黨內矛盾，內鬥內行；今年9月，各地黨部議員提名爭議大增，部分人不滿評選提名不公，向黨中央申訴地方黨部主委，主責黨組織的黨中央幹部卻置身事外、未積極協調對策。

林恕暉說，因為提名過程漏洞百出下，中評會不得不決議「建請」中央委員會撤銷提名。他見事態嚴重，為尊重黨內權責機制，當天隨即通報主席柯文哲指定窗口、傳送調查報告全文，並表明願向柯主席當面說明案情，可惜未接到任何回應。9天後，卻看到媒體刊出柯怒斥「誰家的狗，自己管好」。

林恕暉指出，柯文哲懷疑中央委員會會議過程外洩與他有關，但公告內部會議過程公開對他「百害無一利」柯、賴、她都是受害者；事後，柯文哲要求所有中評會辦理案件移交秘書長謝立功處理，在黨內權力分立不健全、權力關係不對等下，中評會只能同意，他以選務等因素向中評會請假，因此柯文哲隨後派人主導議事運作，黨內申訴案件不再進中評會審議，「中評會被架空」傳言不脛而走。

林恕暉說，最後誰是民眾黨「四月風暴」事件獲利者？誰因此掌握或穩固權力？有識之士如回顧盤點，操作者已呼之欲出，當時黨內決策者心知肚明。

最後，林恕暉意有所指表示，黨內公職涉入司法案件，民眾黨清廉形象受損已是既成事實，民眾黨地方選舉失敗其來。而他離職後，未來他所指出民眾黨的缺失、政經改革建議，均與賴香伶辦公室無涉。