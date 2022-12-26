「柯黑大魔王」民進黨北市議員王世堅過去屢在議場與前市長柯文哲鬥嘴，成為網友關注焦點。王世堅今天出席議會第14屆第1次大會成立，對面的市長已變成蔣萬安。王世堅會後受訪表示，自己今天在議事廳沒看到柯文哲蠻不習慣，「就會想罵他幾句」，坦言「沒有柯文哲的王世堅，第一天有一點茫茫然」。

王世堅表示，自己今天在議事廳沒看到柯文哲蠻不習慣，「沒有柯文哲的王世堅，其實有一點錯愕，我習慣進來就看到他，就會想罵他幾句，沒有柯文哲的王世堅，第一天有一點茫茫然」。

王世堅接著說，沒有王世堅的柯文哲，相信第一天也是會胡言亂語，他直言柯文哲今天胡言亂語，他送柯文哲的那部小折非常實用，要騎車去上班、工作回家最方便，那是小折，去到哪都可以收起來、非常好用。

王世堅認為，柯文哲可能看到他寫在上面的題詞有點彆扭，他引用白色力量話語，加入8年來柯文哲實際運用的，比方說「政治不難找回網軍而已」，這就是柯文哲8年來在做的。

王世堅說，蔣萬安、柯文哲完全不同特色，蔣萬安自視甚高、有優越感，柯文哲一樣，但2個人對事情看法不太一樣，柯文哲毫無遮掩地露出優越感帶來的負面，讓人家馬上就感受到； 蔣萬安倒是比較會隱藏優越感及潛在傲慢。

他表示，畢竟蔣萬安才沒幾年立委選2次、選市長，每天在基層跟民眾相處，比較懂得去隱藏，柯文哲比較糟糕，不懂隱藏優越感，民眾對柯的喜愛、厭惡就有差。

但王世堅也提及，柯文哲有優點，勤勞是真的，每天7點30分不到就到市府開會，8年來唯一做到的這一點肯定柯文哲，只是有時候認真不得法，柯文哲自己為是的結果就會偏聽或是只聽自己的，很多政策作為就有錯。

至於將與柯文哲在《炎上》同台，會擔心被柯整嗎？王世堅笑稱，人在江湖遲早要還，過去他整柯文哲，現在柯文哲整他，剛好而已。