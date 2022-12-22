登記參選民進黨主席的副總統賴清德昨(21日)晚進行第一場「向黨員報告」黨主席政見說明會，並直言這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，若是民進黨「已讀不回」，更大的危機將在後面。對此，精神科名醫沈政男今(22)日在臉書認為，賴清德跟總統蔡英文的關係要怎麼維持與改變以及他能否影響接下來的內閣改組與布局是關鍵，若不能取得突破，「你再下鄉一百次，也沒什麼用」。

賴清德昨展開競選民進黨補選黨主席的第一場下鄉政見發表會，由於這次是同額競選，形同已經當選，沈政男今日在臉書指出，賴仍進行下鄉演講，其實就是展開2024總統大選的前哨戰了。沈政男提到，賴清德基本上已經抓到這次敗選的主因，但能否改革的重點不是下鄉，而是在廟堂之上。

沈政男直言，賴清德跟蔡英文的關係，接下來要怎麼維持與改變以及能否影響接下來的內閣改組與布局是關鍵，如果不能取得突破，沈直言賴清德再下鄉一百次，也沒什麼用。沈政男說下鄉的用意是累積人氣與聲量，並對蔡英文造成壓力，讓她必須傾聽賴清德，因為賴清德就代表最新民意。

「從他對這次九合一選舉的解讀，看起來他對選後的評論文章讀了不少」。沈政男分析道，賴清德提到民進黨敗選原因之一是論文抄襲，「這是大大的正確，桃園與新竹是就是這樣輸掉」。至於賴清德稱面對攻擊無法妥當說明，沈政男認為，這其實是蔡英文的問題了，「她不是一個不要說夠好，可能連及格都達不到的溝通者」。沈政男認為，政治風格可以內斂，溝通也不一定要靠講話，用心電感應也可以，但不管如何，就是必須跟人民溝通。