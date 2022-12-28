蔡英文昨(27)日在總統府召開記者會說明「強化全民國防兵力結構調整方案」，並表示4個月軍事訓練役制度已無法因應瞬息萬變的戰備局勢與需求，因此，從2024年起，將恢復1年期的義務役。蔡英文強調，備戰才能夠避戰，能戰才能止戰。對此，前立委沈富雄直言這兩句話他「完全聽不懂」，並認為台海無事，全球無事，「為了像個國家，小英必須擺擺樣，這點我可以體諒」。

沈富雄今(28)日在臉書以「嚇阻才能避戰，能贏才能止戰」為題發文，並針對蔡英文昨稱「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」的說法評論。沈富雄表示，不管小備、中備或大備都不能避戰，備戰頂多使大家不必倉惶應戰，只有嚇阻才能避戰！99%的嚇阻靠老美，「小咖的我們只能幫個小忙，擺擺樣」。沈富雄認為，老共未必想打，只要美中不打，台海無戰事，台灣無事，全球無事。因此，沈富雄對於蔡英文「備戰才能夠避戰」這番話，直呼完全聽不懂！

此外，針對「能戰才能止戰」的說法，沈富雄也表示聽不懂，他認為，烏克蘭人算是能戰，迄今約已一年，還是不能止戰，只有能贏才能止戰，但能止的也只是戰役(Battle)，不是戰爭(War)。沈富雄說美、中在太平洋打持久戰，台灣能倖免於難，自成一塊淨土？「美中不會打，不敢打也不能打，因為贏了，也是焦土一片。美中不打，為了統獨，台海不會打。因為小兩岸(strait)融入大兩岸(Ocean)」。

最後，沈富雄認為，台海無事，全球無事，「為了像個國家，小英必須擺擺樣，這點我可以體諒」。