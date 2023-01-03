稅收超徵4500億，中央政府可運用其中3800億，總統蔡英文召開國安會議定調，將撥補勞保及健保基金財務缺口、補貼能源相關缺口；至於剩餘的1800億，閣揆蘇貞昌今（3日）表示，扣掉必要規劃將會與全民共享。台北市議員候漢廷抨擊，民進黨年年超徵，是為了躲避在野黨的監督，這筆錢怎麼用只有民進黨說了算。

候漢廷表示，今天綠營側翼帶的風向是，「他們這些在野黨，不發也罵，發也罵」，但他認為超收本來就是人為低估的，前幾年超收甚至達到8000億元，這是因為超收的錢可以躲避監督。他舉新竹市議會為例，他們審預算的時候總有一筆審不到，就是中央發下來的錢，「林智堅愛怎麼花怎麼花」；國會也是如此，審到的錢只有財政部預估的，超徵進來的錢就不在審查當中。

侯漢廷接著指出，「超收要通過什麼預算，只有綠營說了算，正規的預算，編了預算書，各黨都可以審查，各黨都可以進行刪減。」他質疑，超收這塊立法委員要怎麼審？怎麼刪？最後當然就是執政黨做決定，且財政部每年開出預算都低估，低估的結果就是超收，之後補貼、發錢就顯得民進黨德政，顯得台灣經濟有活力，但實際上並非如此，台灣經濟並沒有比去年跟前年好，而且還有疫情大蕭條影響。

針對民進黨推出的各種補貼、發錢政策，侯漢廷強調，這樣老百姓就會認為，「政府好厲害，政府為民著想」，但實際上民進黨是在補洞，像補勞保，那勞保虧空問題不用改革嗎；補台電、補中油，那能源政策不用改嗎？他對此非常不滿，這不就是代表虧空會持續發生，還是明年、後年不會繼續虧了嗎？怒批民進黨只會發錢，對於實質內容卻不做改革。