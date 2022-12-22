民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去民進黨主席職務。蔡英文21日在臉書發文表示，各項數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是該檢討與檢視。前民進黨立委沈富雄表示，蔡英文在桃園市長鄭文燦論文事件爆發以後，起碼轉了130度，但是為了臉皮，不好意思直接講她改了、好怕、嚇死了，她仍要撐著。

主持人今(22日)在《POP撞新聞》節目中問到，蔡英文昨天罕見地發了一篇臉書，感覺有點反省的意味？沈富雄表示，蔡英文其實在12月2日開第二次會，稱要對在野的善良一點，還有目的就是兩岸和平、要謙虛。她在鄭文燦論文事件爆發以後，起碼轉了130度，但是她為了臉皮，不好意思直接講「我改了」、「我好怕」、「嚇死我了」，她仍要撐著。

沈富雄接著表示，大家對行政院長蘇貞昌都一口咬定，還在揮舞撞球桿，說他會害死民進黨、害死國家。他認為，總統可能有跟蘇貞昌說要撐住，因為這個劇變，她也很為難，第一不知找誰，第二其他人上任，救得了這個危機嗎？

沈富雄指出，上次民進黨崩盤，是支持者跑到中間選民避風頭，但蔡英文的民調沒有掉；這次這兩點都不一樣了，有的跑到藍營去了，蔡英文變成空前低檔。

沈富雄接著指出，他對民進黨和副總統賴清德開了一帖苦口良藥，也許會有救，但這口藥要不要吞下去，決定權在蔡總統。蔡總統若看破，絕對不要聽前立委蔡啟芳的話，去遊山玩水，而是要閉門思過、低調少言。

至於他給的這一帖藥，沈富雄表示，就是4個機構，府院黨團互動是6條線，所以一定要想辦法把其中1個拿掉，從6線變成3線，比較好處理。距離2024年大選還有1年多，現在民進黨全黨的指望就在賴清德的身上，那就要相信賴清德，因為這不容易做，但是有希望，不過，這一帖藥蔡總統不吞。