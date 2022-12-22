九合一選舉後，接下來的嘉義市長選舉，民進黨也大敗，黨內抓戰犯，中常委陳茂松落淚控訴立委王美惠服務處主任替對手助選，但王美惠爆哭「我哪點對不起黨」。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨敗選的破口，新竹市前市長林智堅、衛福部前部長陳時中絕對是戰犯。

沈富雄今(22日)在廣播節目《POP撞新聞》中表示，上一次立委提名，王美惠就跟此次落選的嘉義市長候選人李俊俋打過一架了，王美惠也要檢討，因為她也有問題，還有她的部下也有問題，以現在剛性政黨，王美惠整個團隊的做法，是有一點不夠乾淨。

沈富雄接著指出，民進黨代主席陳其邁叫大家不要找戰犯，但講集體就會模糊焦點。陳其邁腦筋一向很好，事實的真相就是有戰犯，從個案來看，敗選的破口，林智堅、陳時中絕對是戰犯，另外再挑個10來個戰犯，就夠了。

沈富雄指出，民進黨體質的改變，整體改變到像前立委林濁水就表示，違背核心價值的九大項︰民主、反黑、公平、誠實、正義、擔當、主體性、謙冲篤實、勇氣等都流失了。沈富雄不禁說，民進黨整個黨換血都不夠，要骨髓移植，甚至要重編DNA，這一部分就不需要挑戰犯，每一個人都是戰犯。