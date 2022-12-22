2024年總統大選，根據台灣民意基金會最新民調顯示，新北市長侯友宜以38.7%的支持度，領先副總統賴清德的29.0%與台北市長柯文哲的17.8%。前立委沈富雄表示，國民黨只要再做幾次民調，自然而然會定於一尊。

針對國民黨2024人選，沈富雄今（22日）在廣播節目《POP撞新聞》中表示，現在國民黨只要再做幾次民調，比較侯友宜、柯文哲、賴清德的民調之後，就自然而然會定於一尊，所以國民黨的問題不大。

沈富雄接著指出，不要小看國民黨主席朱立倫的智慧。他現在當黨主席，總要照規矩來，不能提早講一定會提名誰，所以大家有點冤枉他。

針對2024，沈富雄強調，現在國民黨的情勢比4年前好多了，問題並不大，民進黨的問題才大。

沈富雄接著指出，民調專家游盈隆最近公布政黨支持度、總統蔡英文的支持度等兩個民調，認為民進黨很危險。沈富雄指出，民進黨非常嚴重，曾崩盤過一次，政黨支持度掉到26％，支持者跑到中間選民去了，國民黨的支持度則是趴在地上都沒有動。這一次民進黨支持度也掉了30個百分點，但是中間選民沒動，因為跑到國民黨去了，這就比較嚴重。