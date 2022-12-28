國民黨失去高市議會龍頭後，前副議長陸淑美點名「二曾」曾麗燕、曾俊傑為牟私利，造成國民黨分裂。對此，神隱多日的曾麗燕今（28）日早上發文強調，清者自清，自問從未做過對不起「黨」，選舉是一時，人格風骨是一輩子的。

批藍袍角逐議長大位失利的陸淑美26日晚間痛批，前議長曾麗燕及曾俊傑為牟私利，造成國民黨分裂，還想把敗選責任推給她，不滿「二曾」亂放話，重話抨擊這種「吃裡扒外」行為，只有「秀下限無底限」可形容，呼籲若不清黨，只會讓忠貞國民黨員寒心。

事隔2天，曾麗燕終於發聲了。她透過臉書發表心內話指出，「拜讀了淑美同志的這篇文章，我的反應是錯愕、不解」，自己加入國民黨20餘年，自問從未做過對不起「黨」的任何事情，今年選舉期間更是不顧自己選情艱困，義無反顧的輔佐柯志恩市長，拉抬本黨議員同志，能有這樣的成果，麗燕不敢說是我的功勞，至少對黨我盡力了。

曾麗燕提及，近日某些有心人士，刻意將許多不是她的行為，強行按在自己頭上，意圖造成黨內分裂、親痛仇快。「不回應被說默認，回應了又會被繼續作文章，麗燕希望謠言止於智者，今後對不實的言論我將不再回應」。

曾麗燕還說，可以理解陸淑美代表本黨參選議長，結果不如意難免有情緒，但也希望陸淑美同志盡快打起精神，「團結對內、炮口對外」！25日當天投票時，自己的行動已證明一切，28票黨內同志票票入匭！其他的，也不需要再多做解釋，清者自清，自己的一切可受公評。

曾麗燕最後喊話，希望黨團高層領導，出來呼籲黨內團結，勿再用清黨、抓戰犯等口號行內鬥之實！黨內議長選舉失利已是事實，她願配合黨高層共同檢討敗選原因，唯有不斷的檢討、反省再進步，國民黨的未來會更好。