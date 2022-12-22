鍾肇政文學園區新常設展走讀百年大河文學。(呂筱蟬攝)

桃園市龍潭區鍾肇政文學園區歷經1年籌備與規畫，邀請作家朱宥勳擔任策展人、鍾肇政次子鍾延威擔任總顧問新設常設展，3大展區介紹鍾肇政文學作品、其生前推廣客家文化及居住空間，邀請民眾前往走讀鍾肇政近百年的大河文學寫作歷程，24日下午則邀請龍潭愛樂在武德殿演出客家組曲及聖誕樂章，歡迎大家透過悠揚樂音沉浸於鍾肇政文學生活的美好。

全新常設展共分為3大展區，第1區以鍾肇政最知名的小說《魯冰花》為主題，運用繽紛視覺及趣味互動裝置，彰顯小說背後的時代意義。第2區則以「河道生產線」為意象，引領民眾沿著蜿蜒的大河展示走讀鍾肇政一生成就，包含克服跨語言的困境創作、挖掘被埋沒的作家、培養文壇新秀，另外也積極參與客家文化運動、音樂等事功，結合數位多媒體的影音裝置呈現。第三區則完整呈現鍾肇政生前的故居，他的故居也被譽為「戰後台灣文學發祥地」，展區介紹他使用過的物品以及與親友往來的書信互動，對應「文學來自生活、土地」的信念。

鍾肇政文學生活園區自2021年獲得文化部地方文化館提升計畫補助以來，歷經2年的籌備期，陸續豐富了軟體內容，除了常設展更新外，也透過文化部國家文化記憶庫系統，建置園區官網及進行鍾肇政文物數位化典藏，以3D掃描技術保存了鍾肇政於 1956至1967 年居住於龍潭國小日式宿舍期間所存有之文物，包含56件傢俱、文具、器物、藏書、老照片等，並搭配文物故事提供民眾線上瀏覽。明年度園區也將結合擴增實境技術推出數位化導覽，讓參觀者有更多沈浸式的體驗互動。