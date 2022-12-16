大馬歌手張棟樑出道20周年前夕傳喜訊，不僅加盟新公司HEADLINE音樂展現新氣象，應邀擔任湖南衛視音樂節目《時光音樂會2》飛行嘉賓的他，以不敗金曲〈當你孤單時你會想起誰〉掀起回憶殺，節目播出後立刻空降微博熱搜亞軍，討論度僅次於足球世界盃賽事；近期投入全新工作的張棟樑正在籌備新專輯錄音，預計明年推出新作品，喜訊頻傳的他不忘向歌迷喊話「請大家再等我一下」。

張棟樑在湖南衛視節目《時光音樂會2》中演繹2022版本的〈當你孤單你會想起誰〉，全場來賓包括梁詠琪、鄧紫棋、阿杜等人都不禁跟著熟悉的旋律哼唱，重溫回憶同時，來賓之一的胡夏自曝念書曾為了追女生，拚了命想讓對方聽這首歌，胡夏笑說，我一直在想那個女生會不會在孤單的時候讓我去陪，結果變成我天天在聽，真的很有帶入感。沒想到張棟樑無預警接話，講到念書時追女生，有一段故事是跟梁詠琪有關，讓梁詠琪及其他來賓瞪大眼好奇不已，張棟樑解釋說，因為當時我喜歡的女生喜歡妳（梁詠琪）的歌，所以我每天都親手寫妳的歌詞給那個女生，梁詠琪追問，後來有追到嗎？張棟樑笑回，有追到一下下。

張棟樑前陣子受邀參與浪姐3團綜《星星的約定》，與王心凌合體重現CP經典登熱搜，提及2人許久不見，張棟樑難掩開心地說，她（王心凌）給第一次拍攝真人秀的我很多鼓勵，雖然拍攝過程很輕鬆，但因為整個步調很快，加上麥克風、攝影機得24小時都帶在身邊，一開始有點不習慣，是心凌在旁給我建議跟信心，讓我很享受這次的拍攝，還因此交了許多新朋友，真的很開心。

張棟樑預計明年推出全新音樂作品。（HEADLINE音樂提供）

除了參與節目錄影，張棟樑同步投入歌曲製作，加盟新東家的他感謝公司給他很大的空間製作新音樂，並許下2023年新展望，很期待跟新公司有新的音樂火花，希望未來透過新歌能讓大家看見開心快樂很享受工作的張棟樑，繼續帶給大家開心跟溫暖。

靠著溫暖嗓音征服廣大觀眾的張棟樑，最令網友嘖嘖稱奇的，莫過於上月剛迎接41歲生日的他凍齡有術，不僅歲月沒留下痕跡，更成了粉絲口中的帥歐巴一枚，張棟樑其實一直很注重養生，自出道以來堅持保養4步驟包括敷面膜、喝自製ABC養生精力湯（蘿蔔一根、玉米一根、馬鈴薯兩顆、少許豬肉或排骨）、每周運動健身4次以及保持愉快心情，透露自身保持好心情的獨門秘技竟是「吃香蕉」，不僅可以舒緩緊張情緒，口感還可以滋潤喉嚨，對錄音很有幫助，他笑說，吃香蕉也算是我在錄音時把歌唱好的獨門秘技。