《民視第一發發發》主持群。（民視提供）

《民視第一發發發》明星運動會單元，主持群由胡瓜領軍阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐、張家瑋，在除夕夜晚上10點運動會單元跟著觀眾圍爐過年，一開場，綜藝天王胡瓜依照往例帶了10萬現金來發「鉑金包」，一包1000元的現金獎勵，一拿出來就讓全場藝人驚呼連連，沒想到霸氣又調皮的瓜哥在一個開場舞，先把鉑金包往空中撒，讓全場搶翻天。

胡瓜說：「往上灑寓意收視高飛要發發發，也把這好兆頭跟所有觀眾分享」，被問到每年過年節目都自掏腰包10萬來獎勵大家，胡瓜更是說因為每年《民視第一發發發》收視第一，特地要犒賞大家一起分享這個成果，阿翔也說除此之外更是藝人們拚挑戰的動力，一包一千靠自己本事拿走，讓每個人都躍躍欲試。

此外，來賓群有兩位「特別來賓」胡釋安及徐新洋，第一次來到民視過年特別節目的2人，看到攝影棚超大空間足夠讓所有道具給來賓群挑戰，覺得很特別、新奇，可愛又耿直的2位難得有曝光機會跟觀眾問好，卻只默默跟大家自我介紹跟新年快樂，還對著鏡頭笑了一下，「安新配」讓胡瓜看著兩位說：「老實又可愛，這兩個人一定跟他們的爸爸很像」，讓全場噗哧大笑逗得全場笑呵呵。