籃籃（右）想拉著胡瓜一起下水。（民視提供）

胡瓜挑戰接力比賽，過程讓人感動。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前播出遊戲「誰最腳滑」，受到廣大觀眾迴響，本周在雲林斗六跟在地的鄉親一起挑戰，「腳滑女王」籃籃在比賽都還沒開始前就使出拿手絕活「無影腳」，讓胡瓜直接加碼2000元，沒想到挑戰後，籃籃不小心滑倒，還調皮地要拉胡瓜一起下水，讓胡瓜好氣又好笑，甚至拉著籃籃的頭髮將她「拉」起來，嚴肅的說：「還好妳沒成功，要是妳真把我給拉下去，獎金都取消！」

熱門遊戲「奔跑吧！萬里長城」，賽制又再次升級，改為男女合作的接力版，胡瓜為了讓參賽者更加了解規則，表示要親自下場示範，此話一出卻驚呆眾人，直呼：「怎麼可能！」胡瓜立刻收起嘻鬧的面容，與郭忠佑搭檔開始試跑，可惜最後沒有成功，比傾倒的棧板慢了大約10塊。

眾人一致認為胡瓜雖然沒成功，但已經非常厲害，胡瓜此時也語出驚人：「我要再一次！」並表示剛剛是因為鞋子快鬆掉，這次會拿出全力；胡瓜說完話就蹲下綁緊鞋帶，一旁的阿翔驚呼：「我這輩子第一次看到瓜哥自己蹲下綁鞋帶！看來他真的要拿出全力，搞不好這次真的會過喔！」鳴笛喇叭一響，胡瓜拼命地往前衝並接力給郭忠祐後，這次總算成功過關，讓現場人都大聲歡呼，相當感動。