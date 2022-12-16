阿翔變「類籃籃」。（民視題供）

籃籃（左起）、阿翔、浩子。（民視題供）

阿翔在民視、八大《綜藝新時代》被男扮女裝，與搭檔浩子組成「七世夫妻」，當被要求浪漫公主抱時，籃籃和張立東、羽葤和玫瑰職人章思廣都馬上完成，唯獨浩子把「女阿翔」摔在地上，直呼「大家看起來都很浪漫，好像來結婚一樣，只有我跟女鬼這組看起來像冥婚，我是撿到紅包嗎？」阿翔也哭笑不得的說，「怎麼來這麼美的地方，製作單位把我打扮成「類籃籃」一樣，我也覺得自己好像鬼喔」。

浪漫的開場後，職人帶著大家去採玫瑰，因為職人所種的是無毒的食用玫瑰，所以摘玫瑰時要格外小心，避免傷到玫瑰花瓣影響品質，採收完後還要把花瓣一瓣瓣的取下來做分級，浩翔說這樣的動作讓人想起了經典的撥花瓣橋段，「浪漫愛情戲劇中的主角總會一邊撥著花瓣，一邊數他愛我、他不愛我」。

張立東見狀立刻有樣學樣，對籃籃表達愛意，說要用玫瑰來決定2人的未來，接著開始撥起花瓣，嘴裡唸著：「她愛我、她不愛我」，讓籃籃在一旁看的相當緊張，沒想到最後一片花瓣竟是「她愛我」，正當張立東開心望向籃籃時，浩子突然抓包張立東手裡的最後一片花瓣其實是兩片，所以真正的結果是「他不愛我」，籃籃直呼「實在是好險，張立東根本是愛情的騙子」。

節目最後，職人說有位女員工是浩子的狂粉，非常喜歡浩子，還收藏所有相關浩子的資料，但她最近因為罹癌心情低落，希望浩子可以加油打氣，浩子見狀立刻給粉絲一個大大的擁抱，粉絲也難忍情緒淚崩，浩子的暖舉感動眾人，浩子提議大家一起跳啦啦隊舞幫粉絲打氣，還獻上了浩角翔起的「搞笑寫真集」讓粉絲開心，浩子說常看浩翔的寫真可以避邪，髒東西都會跑掉喔，粉絲這才破涕為笑，浩翔與來賓都給予粉絲鼓勵，希望她可以保持正面心情趕跑病魔。