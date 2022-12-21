日本前桌球天后福原愛去年恢單前，被拍到與橫濱男同遊、下榻旅館，離婚後又被橫濱男前妻指控是小三，一連串的感情風波，影響福原愛的形象，近期日媒整理名人掉價排行榜，福原愛成為女藝人中的冠軍，即便轉戰大陸市場，似乎沒有太大的起色，工作室微博的粉絲連1千個都不到。

根據日媒《Flash》報導，福原愛坐上身價暴跌女藝人排行榜的冠軍，因為她2021年跟江宏傑鬧婚變，不倫戀、家務事等醜聞頻頻傳出，「國民女兒」的人設瞬間崩塌。此外，福原愛尚未離婚前，就被發現跟橫濱男關係曖昧，儘管福原愛堅稱兩人只是朋友，出遊都分房睡，還是難被日本民眾接受，一位廣告製作人更直言：「很難相信她和另一個男人去開房間，但什麼都沒做。」

福原愛眼見日本、台灣都有反彈聲浪，選擇到大陸另闢市場，社群平台目前只剩微博有在更新，接受當地媒體訪問時，還語帶哽咽地說：「我兩三年最困難的時候，都是中國人給我鼓勵」，雖然她的微博粉絲有555.5萬粉絲，但「福原愛中國工作室」從10月底開張至今，粉絲數還是只有990位。

福原愛的工作室粉絲只有990位。（圖／微博@福原愛中國工作室）