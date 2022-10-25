29歲曾格爾日前打破女性無氧登山記錄，被封「登山女神」，未料本月捲入不倫疑雲，遭已婚富商妻提告侵害配偶權，形象有些受損。事隔20多天，曾格爾今（25日）曬出多張辣照，心情看似沒被影響。

曾格爾25日在社群平台的限時動態發出4張照，第1張她靠在躺椅上，戴著草帽，身穿純白深V洋裝，露出大面積的胸前肌膚，加上一頭長髮隨性灑落，女人味十足。另外2張照片，曾格爾穿著同一件洋裝，站在鮮豔的花草叢中，胸前曲線一覽無遺，再加上背景是萬里無雲的湛藍天空，看起來十分賞心悅目。

曾格爾捲入不倫戀風波後，火速發聲明否認到底，揚言要對不實和惡意誹謗者採取法律行動，未來不會再回應相關事件。雖緊急滅火，但部分網友仍抱持懷疑的態度，連過去締造的登山輝煌紀錄都被質疑真實性，導致平台所募資的500多萬元被凍結。對此，曾格爾在臉書PO攀登的證據，至於GPS登山軌跡則因inreach主機（全球衛星雙向通訊機）故障，需要等到回台修護後再對外公布。