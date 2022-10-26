女星熊熊（卓毓彤）長相亮眼又有G罩杯身材，是演藝圈著名的美胸女神。她今（26日）PO文表示，最近體重雖沒變太多，但體態看起來截然不同，更自爆：「我現在體重是42Kg」，不過照片中的她仍有火辣身材，讓網友驚呼：「都沒瘦錯地方耶。」

熊熊26日在社群平台分享，這陣子很多人發現她變纖細，不過熊熊坦言：「其實體重沒有少太多，但體態看起來差很多的原因⋯除了我很容易水腫，前陣子又因為賀爾蒙失調，整個人很浮腫外，再來就是我屬於沒有資格體重上升的體質」，自嘲只要超過45公斤就會顯得矮、肥、短。

熊熊感嘆當女生很辛苦，為了維持自己想要的外型，需要付出很多努力，她分享自己瘦身的秘訣，除了運動，還有喝進體重數字40倍的水，並在文末公布成果：「我現在體重是42Kg。」

照片中，熊熊的下顎線條變得很明顯，即便把頭髮全部梳起露出全臉，還是十分上鏡，而且鎖骨根根分明，手臂也很細。更厲害的是，網友發現身穿細肩帶背心的熊熊，依舊擁有豐滿上圍和深邃事業線，紛紛留言：「都沒瘦錯地方耶」、「42有十公斤都在胸部吧」、「人瘦了胸還是一樣大」、「上天太不公平了，奶還是很兇」。