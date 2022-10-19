曾國城（中右）、唐綺陽今天與14名舞群進行開場秀彩排。（三立提供）

第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮將於周五舉行，曾國城、唐綺今（19日）進行開場秀Rap彩排，一展好歌喉，曾國城自評95分高分，而唐綺陽有點小落詞，笑說正式上場若真忘詞，就啦啦啦唱下去。

曾國城、唐綺陽與14位專業舞者熱力唱跳、Rap演出〈我要你的愛〉，雖然是老歌，但以新曲演繹，加上曾國城還有不少舞蹈動作，整體來說非常新穎，其中唐綺陽歌喉嘹亮，讓人耳目一新。

唐綺陽表示目前準備4套衣服，曾國城插嘴說準備3套，還自嘲減肥進度緩慢。因唐綺陽先前曾說過會訂購S、M、L三種尺寸，看屆時減肥進度，結果目前瘦身停滯，曾國城開玩笑說她S、M都退掉了。至於曾國城是否真的不會穿內褲？他笑說：「你們是開不起玩笑是吧？」

曾國城說金鐘獎首度綜藝、戲劇分家，保證會控管時間在10點前結束，就算得獎者想繼續講，「麥克風有沒有聲音，我就不知道了」。至於超時是否會有處罰？去年主持人視網膜最怕香菜，特別喝香菜汁致歉，唐綺陽立刻搞笑說：「我最怕麻油雞湯、豬腳。」