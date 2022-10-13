因應「禁團令」解除，政府今放國門，台灣觀光正式邁向新常態旅遊時代。在今日上午召開的行政院會中，交通部提報就觀光產品、產業、市場三方面準備，加速觀光市場恢復常態，目標今年底來台旅客達70萬人次。

新冠疫情衝擊觀光產業，今起國境正式鬆綁，也已經有外國旅客來台觀光，交通部就「國境開放後相關整備情形」報告表示，為國境開放做好準備，交通部已公布團體旅遊出入境指引，同時，做好觀光產品、產業、市場等相關準備，以加速觀光市場恢復常態。

交通部指出，在產品準備部分，積極推廣金質旅遊行程、生態、文化、自行車、鐵道等多元主題旅遊，逐步恢復航空及郵輪航線，提供多元主題旅遊體驗。其次，積極辦理旅行業導遊、領隊防疫指引講習訓練，預估線上線下培訓逾1.5萬人次；輔導旅宿業加強旅遊品質，並補助防疫旅館回歸常態經營；另外，加強觀光從業人力媒合及專業職能訓練，期以優質觀光服務接待各方旅客。

最後，市場準備部分，對於國旅市場，將持續辦理「悠遊國旅-團體旅遊補助」至今年12月15日止，並持續行銷國內旅遊，引導國人深度體驗台灣；對外，衝刺國際市場，主攻日韓、新南向市場、維繫歐美市場，陸港澳目前還未開放，將持續採取微溫；即時以展宣齊發、邀請全球1000位左右的網紅媒體業者訪台踩線及獎勵送客等策略全面展開國際宣傳作為，加速來臺旅遊市場復甦，期待在入境能量及信心恢復、航班恢復疫前運量等前提下，來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。