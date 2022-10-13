隨著疫情趨緩，政院宣布在今(13)日邊境鬆綁，採取「0＋7」政策，疫情中心指揮官王必勝今出席行政院會後記者會就疫情現況報告指出，歷經939天迎來國境解封，盼機場恢復疫前防疫；另根據機場回報，從13日凌晨至今早6點，航班入境人數雖然不少，但狀況都非常順利，流程都很通暢。

王必勝表示，目前全球疫情平穩，但歐洲部分又有些上揚，目前國內也還是處於高原期、波動當中，致死率部分些微下降，重症率持平，疫情目前還是穩定可控。

王必勝說，從2020年3月19日邊境嚴管到現在一共939天的時間，台灣終於迎來國境解封。王必勝強調，雖然入境不會在機場做唾液PCR篩檢，但如果旅客有症狀，還是會在機場做檢驗，他指出，有症狀者陽性率會比較高，還是會做相關處理。

針對10月13日政策上路，王必勝表示，主要是免居隔、取消禁團令，人數目前暫定每週入境是15萬人次，入境無症狀者可以搭乘大眾運輸工具。王必勝指出，根據機場回報，從凌晨到今早6點，航班入境人數雖然不少，但狀況都非常順利，流程都很通暢，「希望恢復到疫情前狀態。」

王必勝提醒，邊境解封不是疫情結束，還是要遵守現行防疫規定，還是要積極接種疫苗，讓醫療量能能夠保存，邊境開放之後可以維持正常生活。

有媒體提問，在美國目前的指南分類中，台灣目前還是第三級，有邊境嚴管，這樣的限制是否會影響？王必勝表示，美國CDC對台已經沒有做旅遊警示了，國務院網站上主要不是因為疫情，是因為管制措施，今天開始已經免除隔離，已經通過外交部與外館向美國反映，會持續追蹤級別改變狀況。

針對呼吸道疾病可能會有爆發的狀況，王必勝表示，呼吸道疾病最好的方法還是戴上口罩，口罩政策目前還未有打算要有調整。流感部分，流感疫苗10月1號之後也開打了，打氣也還不錯，請大家在疫苗上都去施打，多增加保護力，能戴口罩就戴口罩。