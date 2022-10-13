民進黨桃園市長參選人鄭運鵬13日出席桃市產總舉辦的市政座談會，談及國民黨桃園市長參選人張善政昨天提出要成立「婦幼局」，卻遭反斥桃園市府局處數已達法定數目上限32個，鄭運鵬大酸張善政，對政府機關不熟悉、不了解市政，甚至為了選舉開支票。

鄭運鵬表示，有時候不了解市政卻為了選舉開支票，這會出現和真實市政狀況有很大的矛盾，桃園即使人口成長，但局處數量也已經滿額到32個，所以張善政提出要成立婦幼局，就必須要提出是要整併或砍掉哪些局處，完整的政策才是市民想要看到的。

鄭運鵬說，請張善政說明一下認為哪個局處是不必要的、必須廢掉的，這個一定要有配套作法，不可能單方面增加，可見張善政對政府機關不是那麼熟悉。

至於先前確診後，於自主健康管理期間跑選務活動遭藍營猛打，甚至有市議員參選人去檢舉，鄭運鵬回應，理解新的參選人都有選舉的壓力，但希望他們不要把自己當成法官、檢察官或行政稽查人員，不要自己去定罪。

鄭運鵬說，可以提出質疑但也要指出很具體的（違法事證），再提供給行政機關跟司法機關去做判斷，他們好像為了選舉自己當法官和檢察官進行裁決加以指控，這對於行政機關來說非常困擾，相信這些都是選舉手段，只是沒想到張善政也有加入質疑，我覺得非常離譜。