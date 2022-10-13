美國勞工部勞工統計局今天發布報告說，儘管聯邦準備理事會致力控制通貨膨脹，9月生產者物價指數（PPI）仍較前月增加0.4%，高於市場預期。這引發憂慮聯準會恐將繼續激進升息。

勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的上述數據再度顯示，物價上漲壓力仍然持續。9月PPI和去年同期相比上漲8.5%，略低於8月的8.7%增幅。

備受關注的美國9月消費者物價指數（CPI）將在明天公布，市場將藉以評估聯準會接下來可能有何升息動作。

（譯者：林治平）1111013