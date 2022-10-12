東森(2614)旗下轉投資東森購物網今(12)日公布9月份合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）為18.64億，稅前淨利1.31億，每股盈餘1.01元。累計前9月合併營收為198億，累計合併稅前淨利14.76億，EPS為11.85元，較去年2021年同期減少。東森購物網表示，主要因為跨境電商草莓網受到美元大幅升值影響，匯差使得消費者降低購買意願，另外，隨著疫情解封，民眾外食頻率增加，購買食材自煮減少，也使得熊媽媽買菜網營收略減。由於疫情步入尾聲，民眾生活逐漸恢復正常，儘管少了「疫情紅利」，但東森購物網今年業績持續照既定目標達成，第四季為電商傳統旺季，預計今年EPS目標仍會朝著去年的17.74元目標努力。

東森購物網表示，少了疫情紅利，今年仍能維持獲利成長動能，主要來自領先業界「善用大數據」分析來做客戶服務管理，精準鎖定消費族群，設計不同行銷策略，進而吸引會員成功購買，達到精準行銷。另一方面針對消費者回歸實體購買，東森購物網也思考策略調整，第四季持續布局OMO線上線下互相導客，包含推動東森自營商品超商實體通路上架銷售，透過OMO行銷，會員多通路消費，有助業績再提升。

隨著疫情解封，台灣宣布明(13)日起開放國境，預期將出現報復性出國熱潮，東森購物網觀察9月觀光住宿及玩樂票券銷售量較8月增長105%，出國使用的行李箱業績更飆升近400%。疫情解封下，9月份彩妝保養品銷售業績也成長69%，預期10月份周年慶將帶動美妝業績成長8成。

9月銷售熱門話題為新上市的iPhone 14開賣，在東森購物網熱門關鍵字排行一舉衝上第三名，開賣當天更是5分鐘內就完售，分析消費者輪廓，購買iphone14的新機用戶，男女比例約2：1，購買年齡層以30~40歲最多，約占40%，其次為40~50歲青壯族群約20%，20~30歲的年輕族群則約占10%，顯示iPhone使用者還是以追求潮流，具備經濟能力的上班族為主要消費客群。

東森購物網表示，第四季是電商傳統旺季，10月正值百貨周年慶購物節，東森購物網也順勢祭出「周年大放價」活動，預計將可提升業績表現，可望為營收注入成長動能。