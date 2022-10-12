台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)公告9月份自結營收為新台幣8.58億元，年增201.35%、月增54.93%；第三季營收19.41億元，年增119.26%、季增31.01%；累計前9月自結營收為49.8億元，年成長77.07%，並超過去年全年。

沛波總經理楊韻蒔表示，台灣鋼筋市場受惠台商回流以及營建對鋼筋需求維持暢旺，加上彰濱廠擴產效應，以及增加鋼品買賣銷售業績入帳等因素，推升沛波9月營收呈現雙增態勢，月增加54.94%，年成長201.35%，並且寫下歷史新高紀錄。

沛波表示，近期房市受到國內外政經環境動盪、央行升息等衝擊，不過市場上剛性需求買盤依舊持續進場，而隨著北半球逐漸進入冬季，廢鋼採集不易，鋼筋行情預期會跟著連動上揚，且每年的10月起至農曆春節前是產業的傳統旺季，在鋼價有撐及建築用鋼需求穩定下，對公司第四季業績展望持續樂觀。