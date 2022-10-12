台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下扣件線材廠春雨(2012)公告9月份自結合併營收為新台幣8.35億元，年減27.8%、月減5%；第三季營收26.96億元，年減17.18%、月減2.14%；累計合併營收為新台幣84.8億元，年減0.6%。

春雨表示，全球仍處高通膨態勢，各國持續加大升息力道，全球經濟因此受到壓抑，營收表現也略微受到影響。台灣地區因應歐美客戶端消化庫存，積極調整接單與出貨策略，訂單能見度已達年底；印尼地區GDP強勁，印尼廠為當地市占第一的建築螺絲廠，防疫規定鬆綁後人均消費逐漸增加，連帶螺絲銷售逐月加溫，9月營收為歷史次高；大陸地區因各地逐步放寬疫情封控措施，且客戶回補庫存，銷售狀況已逐漸回穩。

春雨表示，近期鋼價落底訊號浮現，歐洲部份鋼廠因能源費用高漲閒置停產，加上大陸鋼材庫存已降至近年最低水位，皆會加速鋼價反轉向上，且歐盟對中國課徵反傾銷稅對台灣帶來轉單效應，整體評估後市可期，公司將把握先機，持續擴大台鋼集團內部資源整合之優勢，優化流程作業，以提升營運效率。