統一超(2912)9月合併營業收入246.56億元，月減3.88%，展望10月，台灣7-ELEVEN將掌握季節轉換體感商機，陸續推出新品，聚焦雙十旅遊及邊境開放商機，並藉由線上線下服務串連，持續架構「超越顧客期待的生活型服務平台」，營運動能將積極向上、樂觀可期。

台灣7-ELEVEN受惠中秋連假、開學需求商機，帶動鮮食、飲料與一般食品等類別業績均成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一百華、悠旅生活(星巴克)、統一精工等均表現亮眼，9月合併營收為246.56億元，月減3.88%，年成長12.55%，創下歷年同月新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續扮演社會廚房的角色，掌握開學即食即飲需求推出「特惠專區」，滿足學生族、小資族的需求；鮮食品牌「星級饗宴」則與台北君悅酒店共同開發道地異國料理，亦推出全新型態複合選品市集「OPEN!MART」，針對主要客群學生與上班族「輕自煮」與「快料理」兩大需求，並引進在地品牌好物，帶動整體鮮食成長超過2成，與各大知名零食品牌合作搶攻開學季零食商機，使得一般食品類成長超過2成。

台灣7-ELEVEN線上平台「i預購」則瞄準下半年電商旺季，推出「99名品購物節」網羅美妝保養明星商品、3C家電等，搭配限時「天天閃購價」活動增添買氣，帶動相關業績成長。

台灣7-ELEVEN持續精耕數位創新服務，9月新亮相在地的首家元宇宙生活服務平台X-STORE 6，串聯3D手遊X-STORE APP與OPEN POINT生態圈，打造沉浸式數位消費體驗，OPEN POINT生態圈更持續創新，以點數如同貨幣價值的差異化特性，擴大點數折抵代收項目已達8種以滿足消費者期待，更透過多元行銷活動回饋約1500萬位會員，有效刺激會員消費，帶動相關業績成長，會員貢獻金額較去年同期已成長超過2成。

截至9月底，台灣7-ELEVEN門市店數6570家。

展望10月，統一超表示，台灣7-ELEVEN將掌握季節轉換的體感商機，陸續推出新品，聚焦雙十旅遊及邊境開放商機，並藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，持續架構「超越顧客期待的生活型服務平台」，滿足消費者多樣化需求，隨政府防疫政策鬆綁與邊境解封，海內外旅遊商機回溫，營運動能將積極向上樂觀可期。