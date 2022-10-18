俄羅斯國家通訊社「塔斯社」報導，一架俄軍蘇愷34戰機今天起飛後不久便墜毀在南部城鎮葉伊斯克（Yeysk），使當地一棟9層樓高的住宅大樓燃起熊熊大火，造成6人喪命。

綜合法新社與路透社消息，塔斯社（TASS）援引當地官員說法報導，這起墜機事故還導致6人失蹤、19人受傷，其中包括兩名兒童。葉伊斯克與俄軍占領的烏克蘭南部地區之間僅隔著亞速海（Sea of Azov）。

俄國軍事新聞頻道「紅星電視台」（Zvezda TV）公布的畫面顯示，蘇愷（Sukhoi）Su-34超音速中程戰鬥轟炸機墜毀住宅區時發生爆炸；根據報導，飛行員已彈射逃生。

塔斯社提到，當地官員告訴俄國緊急事務部部長庫倫科夫（Alexander Kurenkov），目前有6人死亡、6人下落不明。事故發生後不久，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令庫倫科夫即刻趕往現場。

現場畫面顯示，戰機墜毀後，熊熊大火吞噬一棟9層樓高的建築。地方當局稍後表示，火勢已被撲滅。

地方媒體報導，戰機上頭裝載彈藥，不過克拉斯諾達（Krasnodar）區長康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）否認這類說法。

當局表示，約有250人撤離當地，其中包括40名兒童。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，這架戰機是從軍用機場起飛展開飛行訓練時墜毀。報導援引國防部的說法表示，飛行員通報其中一具發動機在起飛時著火，飛機撞擊住宅大樓時，又點燃了燃料。

克里姆林宮表示，蒲亭已下令向受害者提供一切必要幫助，並指示衛生部長前往當地。

負責調查嚴重犯罪的俄羅斯調查委員會表示，已對墜機事件展開刑事調查。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1111018