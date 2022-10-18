俄羅斯媒體援引俄國國防部聲明報導，一架俄軍蘇愷34戰機今天墜毀在靠近烏克蘭邊境的西南部城鎮葉伊斯克（Yeysk），使當地一棟住宅大樓燃起熊熊火勢，造成至少3人死亡。

Moment of the Russian Su-34 crash in Yeysk pic.twitter.com/V0bKAH1FXk — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 17, 2022

法新社報導，俄國國防部指出：「2022年10月17日，一架蘇愷34（SU-34）戰機從南部軍區軍用機場起飛展開飛行訓練時墜毀。」

國防部聲明提到，這架蘇愷34戰機的「其中一個發動機在起飛時著火」。

社群媒體流傳的照片顯示，一棟9層樓高的住宅大樓燃起熊熊大火。

俄國緊急救難當局指出，火勢的燃燒面積超過2000平方公尺。

俄國媒體引述地方當局說法報導，這起墜機事故造成至少3人死亡、19人受傷送醫治療。

克里姆林宮向塔斯社（TASS）表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）已經獲知墜機消息，並下令「對軍機事故造成的傷亡人員提供一切必要援助」。（譯者：陳彥鈞）1111018