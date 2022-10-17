日前媒體爆料，軍方2018年採購防彈衣布料爆出弊案，包商竟以中國製產品交貨。民進黨立委蔡適應追查，未來是否會再發生類似事件？國防部資源司副司長董中興保證「不會」，會經過安全查核了解廠商背景。董中興說明，目前有47家廠商申請招標，通過第一階段實質審查的有18家，目前有7家安全廠商正在執行安全查核，蔡適應對次呼籲，查核認證必須嚴格落實，避免中國製零件影響安全。

蔡適應關切防彈衣布料弊案，是否有納入《國防產業發展條例》規範？董中興回應，「目前還沒有」，因為《國防產業發展條例》是從去年開始施行，公告的703項列管軍品中，是針對112年以後要採購的軍品。蔡適應追問，那112年之後，防彈布料是否包含在列管軍品內？董中興回應，「有涵蓋」。

蔡適應詢問國防部，依照目前媒體報導或是國防部的內部查核來看，未來是否會再發生類似事件？董中興肯定回答「不會」，會經過安全查核，查核中就能知道廠商背景，包括是不是中資、資訊安全等。蔡適應說，目前國防部採購中，常常被提出來的爭議是中國製產品，無論是國防部自行採購或是委託給中科院，很多採購過程發現有中資產品或中國製造的零附件，究竟但部分被動式零附件是否算核心零組件？

蔡適應舉例，假如國防部採購一批手機，雖然是台灣製造，但手機內的零組件是否有中國生產的零件，零件佔多少比例合格？未來是否列為查核？軍備局回應，安全查核中，包含人員查核、設施查核、資訊安全的查核，零件為設施查核部分。

蔡適應說，這次在考核發現，廠商設備生產的數量不足以履約，雖然終止了程序，但這在招標過程中不會發現，也因此武器獲得的期程就被往後順延。蔡適應認為，安全查核要確實落實，並詢問在明年開始執行前，現已執行多少廠商查核？軍備局回應，目前申請有7家，已完成5家，另有2家仍在書面審查階段。

董中興說明，目前有47家廠商申請，通過第一階段實質審查的有18家，目前有7家安全廠商正在執行安全查核。蔡適應說，未來恐有4、500家廠商來申請招標，擔心國防部認證量能不夠，要求國防部就查核安全部分要嚴格落實。