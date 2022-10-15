民進黨基隆市長候選人蔡適應15日下午與市議員候選人共同簽署「拒絕投降承諾書」。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

民進黨基隆市長候選人蔡適應與民進黨籍基隆市議員候選人，15日下午召開記者會，連袂簽署「拒絕投降承諾書」。蔡適應表示自己曾是職業軍人，有「捍衛台灣，絕不投降」的信念，並批對手謝國樑並未服過兵役，僅完成兩周的替代役訓練。對蔡陣營的說法，謝國樑競選總部表示：不回應。

蔡適應表示，今年全國的地方首長候選人，只有他有職業軍人的資歷，軍人的信念就是「絕不投降」。後來參與公共服務，他的信念都是如此。

他強調，如果不願意簽署承諾書，也就是和對岸有利益上的關係，不敢對中共政權表態，對於這樣的行為，真的非常痛心。藉由這次的簽署，也要讓基隆隊的成員，都有「捍衛台灣，絕不投降」的信念。他的政見也把「強化軍民合作關係」納入，藉由軍民的合作，才能提升城市的防護，建立安全和進步的城市。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，台灣人必須要有決心，簽署的承諾書代表台灣的自救的決心，要有決心，才會讓友邦美國及日本有信心協防。他強調，台灣是自由民主的國家，絕對不接受也不會投降外來的政權。

民進黨中央黨部發言人謝佩芬表示，中共在裴洛西訪台時，發動實彈軍演，台灣人民非常的反感。而基隆市長候選人謝國樑並未服過兵役，而是完成兩周的替代役訓練。只有蔡適應，擁有服役及國防外交的專業經驗，保衛位於台灣國門的基隆，讓基隆順利登上國際的舞台。