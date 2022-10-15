中華民族致公黨中央評議委員會黨主席陳柏光日前傳因涉嫌詐欺罪在中國大陸被逮補，前主席劉威甫則被爆出用牛樟芝詐騙29億元，國民黨桃園市長參選人張善政遭披露曾擔任該黨最高顧問。對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬直呼，敢當人家唯一一席的最高顧問，怎麼會不知道這是急統的團體

？要求張善政出面向國人說明。

鄭運鵬說，中華民族致公黨一開始便是擺明要台灣要被中國統一，要推動「反獨促統」，它的理念是非常清楚，而張善政擔任的是唯一一席的最高顧問，「如果你敢擔任人家的顧問，又是唯一一席的最高顧問，不會不知道這是一個急統的團體！」

鄭運鵬指出，中華民族致公黨的2位主席陳柏光和前天被收押的劉威甫，都是知名的詐騙集團，不但騙台灣也騙中國，非常可惡。做民意代表會常常接觸到陳情人或朋友，直覺上就知道說他是不是有問題，只是沒有想到張善政以他的社會經歷，在行政院長卸任之後他會去擔任一個極度紅統、有問題政黨的最高顧問，而這個紅統中華民族致公黨裡面的高級幹部通通都是詐騙集團。

鄭運鵬表示，張善政被騙也不對，以後市民怎麼相信他，如果張善政是故意當門神讓他們去騙人更不對，所以請張善政要說明清楚。第1個你是不是唯一一席的最高顧問、和這2個詐騙首腦的關係是什麼？這些照片都很清楚，詐騙行為也都很清楚，幾10億元國人和中國人民的血汗錢，被人家利用了政治的身分，和反獨促統的手段去騙錢你認為你自己的責任是什麼？

鄭運鵬認為，要參選要當市長絕對不能有輕易被騙的狀況，甚至張善政是被拿來當門神的狀況，這一點非常嚴重，也會影響大家對張善政的信任，希望他好好說明清楚，不要1句話說別人是貼標籤，和人家頒獎、站在一起、理念一致，甚至當了唯一一席的最高顧問，這些都要負責任的。