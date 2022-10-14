中華民族致公黨中央評議委員會前主席劉威甫涉及詐騙案，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪表示，國民黨對手張善政與中華民族致公黨關係匪淺，還是唯一一個最高顧問。顯然是被拿來當門神，還沒有自覺。未來若擔任市長，如何防止市民、市府、本人被詐騙，呼籲張善政說明。
劉威甫涉及投資牛樟芝吸金詐騙案，鄭運鵬說，中華民族致公黨跟張善政關係匪淺，而張善政是中華民族致公黨唯一一個最高顧問。他說，有時候只是路過合照無可厚非，但是張善政是唯一一個最高顧問，很顯然是被拿來當門神，而且他沒有自覺。鄭運鵬說，不只是劉威甫，前主席陳柏光也涉詐騙被逮。
鄭運鵬質疑，張善政怎麼會這麼識人不明，若擔任市長，如何防止市民、市府和自己被詐騙，這點讓人覺得不放心。鄭運鵬又說，這些詐騙集團拿著張善政最高顧問的旗子，完全是促統團體，還去擔任最高顧問，難道不知不覺嗎？希望張善政說明清楚關係，到底知不知情，有沒有阻止過？有沒有替這些被害人著想過？都應該要公開說明清楚，讓市民可以放心。
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