民進黨桃園市長參選人鄭運鵬13日出席桃市產總舉辦的市政座談會，提及國民黨桃園市長參選人張善政支持者帶著宣傳品於桃園火車站內疑似在發傳單，被網紅四叉貓逮個正著、發文抨擊，對此鄭運鵬向張善政喊話要他好好管理自己的團隊。

鄭運鵬表示，選舉的文宣、造勢活動和這些相關的宣傳活動禁止到公家機關、學校和車站應該是基本常識，這個問題就像上次國民黨辦活動在摸彩時，腳踏車上面寫著張善政，張善政本人在場也毫無知覺，雖不認為他有惡意，但是很顯然他自己的管理有問題，這些事情才會一再發生。

鄭運鵬批評，張善政有臉指責別人卻沒有承擔來管理自己的隊伍，這個讓我們感到非常遺憾，這對市民和通勤朋友一定覺得非常困擾，所以政府機關才會立下這些規定，呼籲張善政好好管理自己的團隊，不要跟著議員起鬨。

鄭運鵬另也提到，動員晚會上面我們用遊覽車協助市民朋友的交通避免塞車，張善政也質疑我們，結果他們的遊覽車比別人更多，這次被發現說他的宣傳人員在車站裡面發文宣，這個已經違法違規了，希望說張善政要有基本的管理能力，不然怎麼當個好市長。

此外由於今天是國境解封的第1天，鄭運鵬說，早上出門前看了一下新聞，第1團泰國團在凌晨的0點19分抵達台灣，首站來到桃園非常歡迎，疫情這2年多以來終於迎接國境解封，旅遊、商務上面或者有學生要來台灣就學也是同步開放，國境解封可預期到大家都趕著出國玩，反而造成國旅的損失，為此應該要盡快提出大搶客計畫，如何避免大家都加價買機票、跑到日本去玩，要與桃園的觀光業者合作把旅客留下來。