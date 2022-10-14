國民黨桃園市長參選人張善政推出成立婦幼局政策，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，市府局處32個已滿，如果要新設就應該在法制、體制上說明要整併哪個局處。張善政顯然是少了對桃園的認識，也少了對法制的尊重。

鄭運鵬今天出席行程，他說，桃園市長鄭文燦任內，桃園是台灣最照顧女性，最照顧產婦、兒童的都市。

鄭運鵬又說，張善政想要進一步的照顧婦幼，絕對都支持，只要是正面跟政策性的，歡迎大家良性競爭，但是牽涉到政府的組織，就必須要有所選擇。因桃園市府現在的局處目前32個已滿，婦幼的照顧分散在社會局、教育局，也發揮很好的功能。鄭運鵬質疑，如果要新設的話，那也請他在法制、體制上面，說明要整併哪一個局處？也要讓公務人員有所準備。

張善政曾稱不應限制在框架，鄭運鵬也說，也請張善政說明如何修法？要怎麼修法去把哪一個局處廢掉，這個才是負責任的作法。

鄭強調，所以他的政策發表，都會告訴大家，政策一定要合理、貼心、有未來性。貼心到每一個市民朋友，提出合理的政策，不但可執行而且有延續性，可以擴大舉辦，這個才是合理的政策。張善政很顯然是少了一點對桃園的認識，也少了一點對法制的尊重。

另外傳出國民黨內部對議長邱奕勝抱怨整合不完整。鄭運鵬則說，不會靠對手分裂、失誤選舉勝選，目標就是獨立過半，才符合鄭文燦2任8年好成績，也不會靠對手有什麼問題，希望他們能進行一場正面、政策、歡樂、快樂的選舉。