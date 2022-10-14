國民黨桃園市長參選人張善政今出席國際新創機器人節開幕記者會，先前提出要成立「婦幼局」，卻遭指出桃園市府局處已達32個上限，市長鄭文燦批評張善政對桃園不了解，才會提出奇怪的主張。張善政反嗆民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，只會說別人沒有配套，自己卻沒有半套，推出的政策毫無亮點。

鄭文燦說，張善政對桃園、對政府都不瞭解，桃園市府有32個局處，按照《地方制度法》已經滿額，並沒有增設的空間。婦女福利跟兒少福利是社會局工作的重心，市府社會局1年編列的預算是185億，與各縣市相較下算較多。

鄭文燦指出，社會局的工作重心是包括婦女福利、兒少福利、身障福利等，沒有必要把社會局的業務切割出來，只是用名稱取代原來的局，這個作法很奇怪，不瞭解政府的運作也不瞭解桃園，才會有這個主張。

鄭運鵬昨受訪提到張善政要成立婦女局的政策，由於沒有提出要刪減哪個局處，認為張善政提政策沒有配套措施。張善政今對此回應，怒嗆「他說我沒有配套，我倒要說他沒有半套！」他（鄭運鵬）到目前為止提出的政策完全沒有亮點，更直呼「是不是怕點到鄭文燦市政的缺失，怕鄭文燦不高興？」。

張善政反問鄭運鵬，到底對於婦幼政策關不關心？如果不關心的話也沒有關係，就站到一邊去，讓我們來做。