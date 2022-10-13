民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前確診，卻遭爆料在自主健康管理期間參加9場選務活動，遭批評違反防疫規定，不過衛生局出面說明並無違規，引起其他參選人撻伐，民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評，身為立委卻知法犯法，相當不可取，更諷刺說道「難道衛生局出面消毒，病毒就不毒了嗎？」。

賴香伶表示，自己和國民黨桃園市長參選人張善政確診後都有確實執行完「7＋7」隔離，謹守防疫中心的要求，鄭運鵬確診後仍不忘奔走競選，精神可嘉，但身為立委又是參選人，卻知法犯法違規，非常不可取。

賴香伶說，衛生局幫忙還出面解釋並無違規，這就跟數位仲介法、NCC一樣，是「綠能，其他人不能」。賴香伶競辦發言人張宇彤則批評，鄭運鵬在9月23日確診後，10月1日至10月7日應為自主健康管理期，卻參加9場大型造勢活動，應向大眾說明，而衛生局也要出面解釋自己的背書行為，為何可以雙標？否則就是展現「綠能，其他人都不能！」、「You can. I can't！ 」。

張宇彤另表示，鄭運鵬在擔任立委期間，除了帶職參選外又確診，一直以來出席率都偏低，開議2個禮拜以來，更被公督盟點名是零出席的立委，質疑是否怠忽職守。