新北市五股區淡水河岸邊昨（11）日發現一具浮屍，死者是曾被譽為「王牌小編」的行政院長蘇貞昌心腹幕僚周家鴻。對此，桃園市長參選人鄭運鵬的美女幕僚韓璟今日打破沉默在臉書發文回應，「這幾天，我的男朋友過世了」，就連鄭運鵬都現身安慰，引發網友討論。

韓璟在臉書上表示，「這幾天，我的男朋友過世了」。她直言，雖然交往的時間沒有很長，但因為從交往一開始就住一起的關係，因此他們有很多時間相處。韓璟說，「在這段短短的時間內，我們經歷了同居、一起學才藝、國內旅行、跟對方家人見面認識、參加朋友婚禮、看房、購屋、搬家、挑傢俱、佈置新家。一起共同處理過這麼多大事，我們卻幾乎沒有吵過架；唯一一次起爭執，是因為突然得知鄭運鵬要參選桃園市長，我焦慮到對他大遷怒」。

韓璟更提及，「我們喜歡一起看電影、交換彼此的歌單；我們對食物的品味接近，常常不約而同的說出同一句話、指向同一塊招牌、注意畫面中的同一個亮點。我們都喜歡唱歌，還有，我們的笑點都很奇怪。我是個愛吃的廢物，所以我們之間的相處無須磨合—他很會做菜也愛煮，有潔癖愛做家事—我已經好幾個月不用洗衣服，衣服就會自己洗好後掛進衣櫃裡，也被餵胖好幾公斤。明明這麼宜家，他卻大男人又愛面子，所以出遊、外出吃飯以及生活家用，大都是他付錢」。

韓璟也說，「在這段關係裡，我接受的比付出的，還要多太多太多了。可惜的是，人一旦過世後，對於自己是什麼模樣的話語權，似乎就在別人身上了。最近聽到、看到，好多實際上根本沒有在我身上發生過的事；明明一段感情裡，真實故事內容只有當事人最清楚，我以為是這樣的。在那些扭曲的詭異的獵奇的鬼故事裡面，其中一條世界線，是堅稱我們已經結婚。可惜這條世界線永遠不可能成真了」。

韓璟最後也表示，「經歷連續好幾天的衝擊與奔波，自知現在的身心狀態都非常不好。此刻的我，可能得先放下很多事情，來好好整理自己。因此，我要向期望在這裡持續看到歡樂小天地的各位，說聲抱歉。等我好一點了，我會再回來，只是我目前不知道要多久。願大家都能珍惜身邊的人。好好照顧自己」，鄭運鵬更是暖心留言安慰韓璟，「孩子，乖，放心，其他的事情都有我在」。

周家鴻是行政院員工，曾在2018年九合一大選為當時的民進黨新北市長候選人蘇貞昌，推出一系列結合撩妹金句的宣傳語錄，後來隨著蘇貞昌回鍋行政院長，周男也一併進行政院擔任網路小編，蘇貞昌曾稱周男為「王牌小編」。

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