桃園市長選戰傳藍綠互拔樁，國民黨桃園市長參選人張善政職直呼，只要來自己的陣營幫忙，就會當他是自己人，認為不會出現卡位的問題，因為他認為鄭運鵬不會當選。（陳夢茹攝）

桃園市長選戰激烈，近期外傳藍綠互相拔樁，甚至安插自己的人馬到對方陣營卡位，對此市長鄭文燦認為該說法過於誇大，每次選舉的組合不盡相同，在他8年的執政下也獲得不少藍營人士的認同，進而支持鄭運鵬；國民黨桃園市長參選人張善政則說，只要來藍營幫忙就是張善政的人，至於到對手陣營卡位這件事絕不會發生，「因為鄭運鵬不會當選！」。

鄭文燦表示，每次的組合都會有點不一樣，鄭運鵬的競選陣營中也有很多過去支持藍軍的朋友們，在自己8年的執政下，他們逐漸認同我們執政的路線，進而支持鄭運鵬，目前採取多元、整合的方式，讓鄭運鵬的團隊能具有更大的包容性，我們不是一個只有少數人的團隊，我們是一個多數人的團隊，「桃園隊」能跨越藍綠界線，這是我們競選的主軸。

鄭文燦另提及，鄭運鵬目前支持度與凝聚度不斷往上提升，對方的支持度是平的，從參選到現在為止，雖然藍軍也整合完畢了，不過支持度還是保持原來的數字，並沒有明顯的變化，反倒是鄭運鵬從落後到拉平再到微幅領先，仍然在努力把差距拉出來。

張善政認為，目前並沒有卡位的問題，不管來幫忙的人是什麼背景，只要來藍營替我打選戰，就是張善政的人、張善政的班底。綠營的人若要來我們這邊幫忙也都很歡迎，這表示說他已經體認到綠營已經沒氣勢，我會認為他是來幫忙，至於將來可能會到鄭運鵬那邊上班，「這是不可能的事情，因為他（鄭運鵬）不會當選！」。