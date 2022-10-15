尋求連任的台東縣長饒慶鈴15日在台東市四維路競選總部造勢，現場群眾揮舞著國旗高喊凍蒜。（蔡旻妤攝）

尋求連任的台東縣長饒慶鈴15日在台東市四維路競選總部造勢，現場群眾揮舞著國旗高喊凍蒜。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴競總成立逾7000人湧入 朱立倫：讓饒高票連任

尋求連任的台東縣長饒慶鈴15日在台東市四維路競選總部造勢，現場湧入逾7000名支持者，群眾揮舞著國旗高喊凍蒜，國民黨主席朱立倫也親自到場加油。朱立倫大讚饒打造台東成為公益、藝文縣市，請鄉親支持，讓她高票連任。

尋求連任的台東縣長饒慶鈴15日在台東市四維路競選總部造勢，現場群眾揮舞著國旗高喊凍蒜。（蔡旻妤攝）

朱立倫說，饒慶鈴帶動地方建設，選舉剩下6星期，大家一定要團結，除了縣長，藍營包括議長、基層候選人都要全壘打，讓藍天再現，綻放台東藍，也要讓認真打拚、最了解台東的饒慶鈴高票連任，現場群眾搖旗吶喊大喊「好」。

尋求連任的台東縣長饒慶鈴15日在台東市四維路競選總部造勢，前縣長吳俊立致詞。（蔡旻妤攝）

活動藍營大咖包括朱立倫、國民黨台東縣黨部主委吳秀華、台東縣長饒慶鈴、前縣長吳俊立、台東市長張國洲，及多位縣議員、市民代表、里長、鄉鎮支持者及後援會都到場力挺，7000多名支持群眾把會場擠得水洩不通，搖旗高喊「凍蒜」，聲勢浩大，朱立倫也送給饒慶鈴高票當選匾額及授旗。

尋求連任的台東縣長饒慶鈴15日在台東市四維路競選總部造勢。（朱立倫提供／蔡旻妤台東傳真）

4年前，饒慶鈴以史上最高票贏得勝選，4年以來的成績單有目共睹，在天下與遠見等多項民調，贏得高達8成的施政滿意度，9成的台東人覺得生活在台東很幸福。

尋求連任的台東縣長饒慶鈴15日在台東市四維路競選總部造勢。（朱立倫提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴說，「我很拚，沒有辜負大家對我的期待。我要發出2個動員令：4年前投票給我的人，今年一定還要投給我。4年前沒有投給我的人，給自己一個光榮的機會，投票支持饒慶鈴。」