台東縣長饒慶鈴表示，大家團結在一起力量就會無比大。（陳淑芬攝）

九合一選舉進入倒數，國民黨10位女性縣市首長參選人14日晚上首度在台中太平體育場合體造勢，舉辦「十全十美・女力挺台灣聯合造勢大會」，象徵女力崛起守護台灣，國民黨主席朱立倫也南下力挺，現場湧入民眾破萬，場面熱烈。

今日活動台中市長盧秀燕回到4年前競選市長時舉辦首場造勢的太平，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙、高雄市長候選人柯志恩、南投縣長候選人許淑華、嘉義縣長候選人王育敏等人齊聚台中。

現場持續湧入支持者，台上主持人帶動民眾共同吶喊「十全十美，女力挺台中」，台下支持者熱烈回應，盼年底的大選，10位女性縣市首長能用「溫柔、守護、扎實」的女力執政風格，讓台灣更好。

張麗善表示，雲林縣長久以來是農業大縣，早期到現在有很多外漂的年輕人，過去都去台北、新北，現在是在桃園、台中，因此他上任後，努力改善雲林的生活環境與生活品質，讓雲林從傳統的農業大縣接軌科技，讓雲林成為農工商的科技城，讓雲林的年輕人在地成家立業，改善少子化。

張麗善表示，她上任後開源節流，爭取財政紀律完全正常化，發揮女性持家的特性，也讓雲林的家戶所得大幅提升，社會福利也有進步，絕對不是像總統蔡英文所說的雲林沒進步，盼民眾讓十全十美縣市長參選人全壘打、翻轉台灣。

饒慶鈴表示，去年中國大陸暫時停止進口台灣鳳梨釋迦時，有1萬5000公噸的鳳梨釋迦瞬間滯銷，但每個縣市首長都卯起來，幫台東農民賣鳳梨釋迦，台中市是認購最多的團購王，相當感謝大家幫助台東縣農民；更表示，大家團結在一起力量就會無比大。