民進黨台中市長參選人蔡其昌受訪指出，如果陳時中不是市長參選人，而是助選的角色，防疫問題的討論會是另一個光景，相關發言引發高度關注與討論。陳時中受訪表示，蔡其昌應該是出於不捨，而選舉偏離主題不是民主之福。

陳時中強調，不過，不是全部的人都是這樣討論防疫，自己與團隊明白有這樣的現象，那就要努力用正能量繼續講政見。

陳時中代表民進黨參選台北市長後，防疫議題成為各陣營攻防焦點，對於蔡其昌受訪提到，蔡其昌也指出，當選舉與防疫放在一起，特別當指揮官又是參選人，就有很多選戰與政治的考量；如果陳時中不是市長參選人，而是全台助選的角色，防疫問題的討論將是另一個光景，不會像現在陳時中被狂打，很多討論都非常荒謬。

陳時中今日下午與新創業者座談後受訪表示，蔡其昌應該是不捨，心中有所感覺，選舉偏離主題不是民主之福。

他說，認真聽政見的市民還是很多，自己會秉持這個方向，做市民想要的事情，但也不能規範別人要做甚麼。